有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團，引發各界高度關注。前AIT（美國在台協會）理事主席卜睿哲分析，他以自己生涯經驗來看，訪台可分為「再保證之旅」與「處理困難形勢之旅」，陶德此行應是前者；1999年已故前總統李登輝提出「兩國論」時，美國派團訪台則是後者。

根據香港媒體《中評社》報導，卜睿哲14日出席布魯金斯學會為新書《艱難抉擇：台灣對安全與美好生活的追求》舉行的線上推薦會，卜睿哲回憶自己1997年至2002年擔任AIT理事主席期間，幾度肩負美國政府使命訪台的經驗指出，這種訪問一般可分為「再保證之旅」和「處理困難形勢之旅」。

卜睿哲解釋，1997年到1998年中美元首互訪，尤其在前總統柯林頓在上海表態「三不」（不支持「台灣獨立」、「一中一台」、「兩個中國」）後，美中之間任何高層接觸台灣都會懷有高度焦慮，所以美國就曾派團展現「再保證之旅」，這也凸顯美方向台灣進行簡報和解讀的重要性。

至於「處理困難形勢之旅」，卜睿哲表示，其目的是確保台灣領導人理解美國政府最高層的感受，例如1999年7月李登輝提出「兩國論」時，美方擔心這種說法引發兩岸關係緊張導致衝突，故派他代表美國總統訪台，與台灣高官展開一系列「坦率和建設性」的談，以表明美方態度；卜睿哲強調，這形同設立「護欄」，讓台灣明白美國的基本看法為何。

針對陶德這次訪台，卜睿哲坦言自己並不知道他們的使命是什麼，但他分析應是為了安撫台灣並進行「再保證」（reassurance），讓台灣領導人與台灣人民能直接從外交老手口中聽到美國政策闡述及其關鍵點；行程中也許還有機會傳達一些「更私下的訊息」，目的是讓台灣任何一方不會對美國的立場缺乏清晰度。

(中時新聞網)