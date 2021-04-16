新竹1名男子日前將狗綁在機車後方高速行駛，導致狗被沿路拖行，後腳受重傷，地上更是有整攤血跡，路口監視器拍下男子騎車經過的畫面，可看出機車後方確實拖著一隻小狗；之後該男子被憤怒的民眾找到，遭圍住質問，他才坦承自己不是飼主，因為該狗推他家的門，他衝動之下就拖狗洩憤。

之後該男子被憤怒的民眾找到，遭圍住質問，他才坦承自己不是飼主，因為該狗推他家的門，他暴怒、衝動之下就拖狗。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

1名網友先前在臉書「有點毛毛的」發文，他日前發現馬路上1名騎士用牽繩一路「拖」著黃色米克斯犬，該犬遭拖行1段路後，被路邊民眾看不下去攔住騎士；騎士當時惱羞成怒表示他飼養的犬因為性情暴戾、會咬人，無法管教下才會做出此舉，他解釋完後直接丟下狗離開，讓附近民眾傻眼。

原以為飼主不當管教造成虐狗事件；但該騎士之後被憤怒民眾找到，一票人上前將他圍住並質問，事後另名網友昨（11）日在臉書「新竹大小事」發文痛批「太可惡，還以為是主人虐狗，最後是牽別人家的去拖行！」並公開質問騎士的影片。

騎士高速騎車拖行土黃色米克斯犬，該犬被拖到後腳破皮擦傷，地面上留下一大灘血跡。（圖／翻攝自臉書「有點毛毛的」）

影片中，該名拖狗的男子在路上遭3名黑衣男子圍起質問，1名黑衣人氣憤地問他「我現在問你，為什麼要拖那隻狗」而該男子支吾其地說那是流浪狗，他已經出了狗養傷的費用，並解釋該狗推他家裡的門，他才暴怒做出此舉；其他人則回嗆狗明明就有鍊子，分明是有飼主的狗，「那我現在拿鍊子把你綁在車上拖你，怎麼樣？」

(中時新聞網)