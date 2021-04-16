半導體及Mini LED設備佈局發酵，天正國際(6654)第1季業績表現亮眼，單季稅後盈餘達3668萬元，年成長12.1倍，單季每股盈餘為1.06元，受惠於半導體、Mini LED及被動元件市況火熱，天正在手機台訂單已排至下半年，天正樂觀看待今年營運，天正表示，第2季會比第1季好，下半年亦可望比上半年好。

天正國際為自動化檢測包裝設備廠，設備產品以被動元件測試包裝機為主，公司近幾年將測試包裝設備應用從被動元件拓展至LED、半導體封裝、二極體及石英元件等，包括：Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品，經過兩年多努力認證，半導體封裝及Mini LED設備佈局已見成果，成為今年營運成長的推手。

天正國際第1季合併營業收入為1.87億元，營業毛利為6746萬元，營業利益為4278萬元，稅後盈餘為3668萬元，每股盈餘為1.06元。

就產業別來看，第1季半導體及Mini LED設備佔比約22%，被動元件設備佔比從去年的80%降至第1季的62%到63%，天正目前在手機台訂單中近30%為半導體及Mini LED設備，預估下半年半導體及Minin LED設備佔比將再向上提升。

除半導體及Mini LED設備佈局開始發酵，天正亦開發LTCC濾波器測試包裝機，目前正送樣認證中。

天正國際表示，目前在手訂單約500台到600台，訂單已看到下半年，第2季會比第1季好，第3季及第4季看起來也沒有太大問題，下半年可望比上半年好，全年業績也會遠優於去年。

(時報資訊)