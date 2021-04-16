台積電(2330)南科14日Fab14 P7廠區因鄰近工程不慎挖斷管線造成跳電，研調機構TrendForce表示，台積電該廠生產車用MCU及CIS logic等，此次對台積電年營收的影響低於0.1%，但恐將使車用MCU短缺情形更為嚴重。

不過，針對車用晶片缺貨問題，台積電總裁魏哲家昨日於法說會表示，公司將更改產能支援，優先供貨車用晶片。預期車用晶片客戶缺貨情況將於第三季大幅改善。

TrendForce調查，台積電南科Fab14 P7廠，平均月產能占台積電12吋總產能約4%；占全球12吋產能約2%，目前台積電仍在評估需報廢及可重工製造的晶圓數量。據了解，該廠區已於4月14日當天晚上七點半完全復電，雖然電路異常期間廠內柴油不斷電系統即時運作，但短暫停電及壓降仍造成部分設備異常當機，依據過往半導體工廠跳電事件經驗判斷，普遍需要2~7天進行設備重新校正。

評估本起跳電事件影響性，從營收方面來看，預估可能報廢的晶圓損失金額約1,000~2,500萬美元，約占台積電全年營收0.1%以內；從生產方面來看，Fab14 P7廠區包含45/40奈米及16/12奈米產線，終端產品影響主要為智慧型手機、汽車等。由於45/40奈米為現階段晶圓代工最為緊缺的製程之一，包含目前最喊缺的汽車晶片皆以45/40奈米製程生產。

TrendForce進一步表示，本起事件首當其衝的產品為45/40奈米製程下的車用MCU及CIS logic，主要客戶包含恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）及索尼（Sony）等。

TrendForce指出，自2020下半年車市回溫後，車用MCU即因庫存不足面臨缺貨困境，且瑞薩那珂（Naka）12吋晶圓廠甫在3月19日歷經火災事故，造成該廠無塵室嚴重毀損，至今尚未恢復生產，如今替代產能台積電面臨跳電意外，TrendForce認為恐將使車用MCU短缺情形更為嚴重。

(時報資訊)