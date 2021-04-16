【愛傳媒黃珊珊專欄】大一那年，偶然經過法律系王澤鑑教授的教室，從那時候就立志要當個法律人。

27年如一日，每個禮拜擺攤法律服務跟民眾接觸，真實地了解到法律是死的，人是活的，執法不能僵化，更不能鼓勵投機，破壞社會的公平正義。

大家關心勞動局裁罰某銀行有關不給員工婚假的案子，在我來看其實很單純，用一般常識去判斷就可以知道，銀行員濫用婚假，不但違反立法的善意動機，也造成公司、同事的困擾，明顯是權利濫用。

站在市民的角度想事情，有問題就要修改。這也是我從政的原因，進入體制來改革，就是因為很多法律不合時宜，所以我提出各種試辦機制，保護公務員免除行政責任，像是違建爭議處理委員會、攤販精進計畫等案件，我們政務官會扛起責任，不要再讓第一線同仁因為僵化的法律背黑鍋。

這次事件突顯公務機關的難題，但我們會繼續努力，和市民一起將冰冷的法條變成溫暖的保護。儘可能地減少公務人員的壓力，也讓政府可以真正成為一個人民可信賴的政府。

正義女神矇住眼睛，不受誘惑、不畏權勢，但人難免陷於經驗與既有的成見。法律是溫暖的，需要我們共同理解。法律不止是厚重的六法全書，是為了我們的生活，而共同制定的規則。

藉著這個機會，市府可以去檢討相關的規定、機制，並努力縮減政府在行政和執法的僵化，建立讓人民可預測、可信賴的行政作為。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)