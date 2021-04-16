【愛傳媒葉毓蘭專欄】對於楊庭豪的犧牲，我沒有忘記，感謝他為國家犧牲，最後還器捐遺愛人間，但是對於楊媽媽的承諾，我必須要做到。

對於本人提倡已久的無照駕駛加重處罰修法，最近在邱臣遠委員的排案下，終於被排上了委員會審議的議程，我要給他們最大的肯定。感謝讓改革邁進一步。

無照駕駛對於國人的危害甚鉅，109年員警楊庭豪致死案，正是楊員機車趕赴現場時，遭17歲無照駕駛機車的青年撞擊致死，近期3月又接連兩起借用他人車輛無照駕駛青年，恣意上路造成他人死傷。

無照駕駛所造成的公共安全問題絕不亞於酒毒駕。如107、108年無照駕駛180,762人次；酒駕則為151,187人次。

107、108年A1類A2類事故，無照駕駛37,494件，造成375人死亡及55,107人受傷；酒毒駕駛8,864件，造成249人死亡及10,586人受傷。

無照駕駛對青年危害也極為嚴重，青年無照意味不熟悉交通規則，109年青少年死亡交通事件65件，無照致死就高達50件，顯見無照嚴重性，相關事件更顯示對社會造成極大危險，這些問題都亟需國人加以重視，並提高相關規範。

但我國無照駕駛處罰過輕，僅處六千到一萬二罰鍰，如果是未成年無照則再加上少年與家長一同參加道路安全講習，這導致許多人無視相關規定，在吊扣照後，依然故我上路，更造成他人極大危險，如多起酒駕扣照後仍是無照上路但肇事的事故持續發生。

相較之下，日本在《道路交通法》，規定無照駕駛者、提供車輛給無照駕駛者、下令或容許無照駕駛者，乃至與無照駕駛同車者，處以徒刑加勞動（懲役），或科最高30到50萬日圓的罰金。

為解決無照傷人傷己，參酌酒駕處罰模式以及日本經驗等，加重處罰金額外，強化連帶責任與父母監督義務，嚇阻無照者拒絕警察攔查等措施，提出相關修正草案。

最後我也提出未來對無照駕駛者，其持有車輛與駕駛車輛進行勾稽，讓未來監理系統與警察更容易發覺取締無照駕駛，以維護國人安全。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)