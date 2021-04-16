看來距離「一眉哥」安東尼戴維斯宣告傷癒復出的日子越來越近了！湖人總教練佛格16日受訪表示，自從2月15日腳跟受傷缺陣至今的安東尼戴維斯，目前已經得到醫療團隊允許參加完整訓練，儘管出席接下來遭遇爵士2連戰機率不高，但並非完全不可能。

這對最近陷入嚴重傷兵潮的湖人來說，無疑是個好消息，畢竟少了本季場均22.5分、8.4籃板及3.0助攻的安東尼戴維斯，湖人戰績始終沒有起色，不過佛格強調就算一眉哥可以上場，也將面臨15分鐘的上場時間限制，「他已經厭倦當個病人，他想重新做個球員。」

畢竟身為湖人上季奪冠的功臣之一，安東尼戴維斯在湖人的重要性不輸「小皇帝」詹姆斯，尤其是在內線攻守兩端的牽制破壞力，只是隨著季後賽腳步越來越近，湖人也需要他趕緊回歸，接著就是等待詹皇也可傷癒歸隊，好讓湖人陣容重新回到完整。

不過湖人傷兵問題確實很嚴重，根據佛格今天透露，德拉蒙、馬基夫莫里斯兩大主力都因傷缺席今天與塞爾提克之戰，德拉蒙是在前役被踩到右腳趾舊傷，莫里斯則是腳踝扭傷，甚至先發控衛薛洛德也出現腳部感染跡象，今天能否上場存疑，湖人越來越少球員可用了。

(中時 )