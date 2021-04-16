台灣水情不佳，又將有沙塵暴來襲！中央氣象局長鄭明典在臉書分享，大陸華北一帶沙塵暴南下，「今年很多次了，近10年來少見！」環保署提醒，受東北風增強影響，明天午後可能挾帶境外污染物移入，影響台灣地區，提醒民眾外出當心。

鄭明典分享衛星雲圖，指一波沙塵暴從華北南下，「現在衛星很容易辨識沙塵暴，今年很多次了，近10年來少見！」環保署表示，今北部、東部擴散條件良好、空氣品質佳；中南部污染物較多，中午過後臭氧濃度將升高。

北京上一波沙塵暴，天空瀰漫一股黃色沙塵，甚至有網友自嘲「真的吃土了」。國家氣象局16日發布沙塵暴藍色預警，根據《路透》報導，北京的天空再度染成黃色。

氣象局指出，預計16、17日兩天，西北地區東部、內蒙古、華北、黄淮中北部及東北地區西部等地都有揚沙或浮塵，內蒙古等局部地區甚至有沙塵暴；北京雖不在警示範圍內，這幾天空氣品質也急遽惡化。

這波沙塵暴來勢洶洶，尤其在風勢助長下接近台灣，提醒具過敏體質的民眾，以及老人、小孩，這幾天若外出要特別注意空品。

(中時新聞網)