歌仔戲小生「小明明」巫明霞2017年於家中跌倒病逝，享壽75歲，當時人在大馬宣傳的施易男，由於來不及見母親最後一面，成了心中永遠的遺憾，下個月13日將迎來47歲的他，宣布將舉辦睽違4年的生日會，也吐露多年來心境的轉變。

施易男表示自出道以來，每年所屬的「海豚家族」都會為他舉辦生日會，聊聊一年來發生的種種，並且近距離唱歌同樂，由於生日和母親節相近，因此每年生日會，母親都會參加和他一起共度，並慶祝一年一度的母親節，但自從母親意外離開後，再也沒舉辦過生日會，除了心境上有所轉變之外，另一方面是不太想過生日，由於粉絲這幾年還是希望能夠續辦一年一次的聚會，讓他表示在緣分聚足的情況下，今年會重辦生日會。

他也藉此曬出昔日照片回顧，第一張是甜點教學的照片，他透露當時因為未走出媽媽意外逝世的陰影，因此爆瘦十幾公斤，導致看起來有點憔悴，另一張照片則是前一次生日會，也就是4年前與粉絲的合照，對此，網友也紛紛留言：「要好好照顧自己，才能讓最摯愛的媽媽放心」、「大家一定很開心幫你慶生，媽媽也會在另外一處替你感到開心，希望你要快快樂樂」。

熱愛做甜點的施易男，不僅出書也教課，不過去年在台北信義區的工作室卻遭鄰居指控，店面佔用住戶停車位，冷氣噪音更宛如「音波」攻擊等，並提告他侵占、偽造文書及重傷害罪，不過經檢察官調查後，以不起訴處分。

(中時新聞網)