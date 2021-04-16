台積電總裁魏哲家15日於法人說明會中，針對先進製程進度提出看法。魏哲家表示，台積電5奈米（N5）技術是業界最先進的解決方案，具有最佳的效能、功耗及面積（PPA）。N5已經進入量產的第二年，目前良率較原本預期的要好。

在智慧型手機和高效能運算（HPC）相關應用的驅動下，N5的需求持續強勁。我們預期2021年，N5將佔台積電晶圓銷售金額約20％。

台積電4奈米（N4）奠基於N5的強大基礎，將進一步延續我們的5奈米家族。魏哲家表示，藉由相容的設計法則，N4技術能從N5技術直接升級，同時進一步提升效能、功耗及密度，支援下一波的5奈米產品。N4技術預計於2021年下半年試產，並於2022年進入量產。在對智慧型手機和HPC相關應用的強勁需求下，我們預期未來數年對5奈米家族的需求將持續成長。

在3奈米（N3）部份，魏哲家表示，N3是繼N5之後另一個全世代製程，將使用FinFET架構來提供客戶最成熟的技術、最好的效能及最佳的成本。我們的N3按照計劃開發且進度良好，相較於N5及N7的類似時期，我們持續觀察到N3在高效能運算及智慧型手機應用上都有較多客戶投入。

台積電N3試產時間計劃在2021年，並預計在2022下半年量產。台積公司N3技術預期推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術。

(工商 )