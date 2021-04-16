台積電總裁魏哲家15日於法人說明會中表示，汽車市場從2018年開始就相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，而我們的客戶在第三季時也持續降低他們的需求，台積電在第四季才開始看到產業突然回溫的狀況。

魏哲家表示，然而渝車產業供應鏈具有自己的庫存管理方式，既長又複雜。從晶片製造到汽車生產至少需要六個月的時間，中間亦經過多層供應商。我們正盡其所能為客戶解決晶片供應面臨的挑戰。在今年1月，台積電宣布支援車用電子客戶的產能需求是我們的首要考量。從那時起，我們便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業。

然而由於德州的暴風雪和日本晶圓廠生產中斷的意外，該短缺現象進一步惡化。台積電預期在生產力提升的情況下，我們客戶車用半導體元件短缺的現象將於下一季度大幅改善。

魏哲家表示，由於半導體產業長期需求的結構性提升以及供應鏈的短期失衡現象，我們的客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰。我們正在見證半導體潛在需求的結構性提升的現象，來自5G和HPC相關應用的大趨勢將在未來幾年驅動對台積公司先進技術的強勁需求。

COVID-19亦從根本上加速了數位轉型，使半導體在人們的日常生活中更加普遍和不可或缺。此外，由於COVID-19導致供應鏈受到衝擊以及地緣政治局勢緊張帶來的不確定性，致使供應鏈為確保其供應穩定而產生短期失衡現象。

魏哲家表示，為了支持客戶成長，台積電採取了一些行動來幫助客戶解決產能短缺問題。我們正在努力提高生產率以增加產量，以在短期內協助客戶。為了應對長期需求的結構性提升現象，我們正與客戶緊密合作並進行投資以支持其需求。我們已經購買了土地和設備，並開始興建新廠。台積電預計在未來三年內投資1,000億美元提升產能，以支持領先製程以及特殊製程的製造與研發。產能增加預計將提升供應的穩定性，並有助於提升依賴半導體的全球供應鏈的信心。

魏哲家表示，台積電對於資本支出的投資決定，主要考量四大原則：技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任、獲取適當的報酬。同時，由於先進製程的複雜度提升、對成熟製程的投資以及原料成本增加等因素，我們亦面臨生產成本的挑戰。我們將繼續與客戶緊密合作，以提供我們的價值。我們的價值包括技術的價值、服務的價值、以及提供客戶產能支持的價值。

台灣因去年降雨較少導致目前水情吃緊，而台積電早已為此可能情況擬定因應計劃。魏哲家表示，我們很早就成立涵蓋各個面向的企業風險管理系統，且持續進行優化，而水資源供應管理就是其中一項。透過目前的節水措施，台積電得以配合政府的限水規劃並維持營運。

台積電就不同的限水階段備有因應計畫，也將持續攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力。藉由台積電全面的企業風險管理系統，我們不預期會顯著影響營運。

(工商 )