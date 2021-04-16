毅嘉(2402)公布第一季營收，受惠全球經濟復甦，單季合併稅前淨利年增達262%，更創下7年來同期新高，展望第二季，看好整體拉貨動能並不弱，第二季營運仍可望持續增溫。

毅嘉第一季不畏供應鏈缺料干擾，單季自結合併營收金額達16.12億元，較去年同期大幅成長超過四成，營收逆勢創高，合併毛利率約12%，也較去年同期增加約3%，來到近期最佳水準，合併營業利益則約3830萬元，合併稅前淨利約4983萬元，年增加262%，創下7年來同期新高，第一季營運在營收及毛利同步增長的帶動下，單季獲利創近期新高。

毅嘉表示，第一季受惠於全球經濟復甦，車用電子及宅經濟產品出貨暢旺，單季合併營收不僅來到近期新高，稅前淨利更是較去年同期大幅成長超過兩倍，單季獲利同步創近期新高，第一季整體營收及獲利仍然延續去年旺季水準穩健創高。

展望第二季，毅嘉表示，雖然供應鏈缺料的情況仍然持續影響部份出貨，但主要客戶需求強勁，整體拉貨動能並不弱，第二季營運仍可望持續增溫，下半年營運則可望明顯優於上半年，毅嘉全年度的營運將有機會挑戰新高。

(時報資訊)