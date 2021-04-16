美國公債殖利率下滑帶動科技股走高，美國銀行、貝萊德（BlackRock）等主要企業業績報喜，以及美國3月零售銷售額勁揚與就業數據優於預期，強化了投資人對經濟普遍復甦的憧憬，周四美股道瓊指數收盤首次站上34,000點大關，與標普500指數一同改寫歷史收盤高點。

美國聯邦政府額外發放的1400美元紓困振興支票發揮成效，美國3月零售銷售額創下10個月來最大增幅。

上周（截至4月10日）美國初次請領失業給付人數經季調後減少19.3萬人，為57.6萬人，遠少於經濟學家預估的70萬人，並創下2020年3月中旬疫情爆發以來的新低記錄。

周四收盤，道瓊工業指數漲305.1點或0.9%，報34,035.99點，突破4月9日創下的高點，並首次抵達34,000點的重大里程碑。

標普500指數漲45.76點或1.11%，收在4,170.42點，連續第二日創歷史新高。

那斯達克綜合指數大漲180.92點或1.31%，收在14,038.76點，為2月16日來首度漲破14,000點，目前距離2月12日創下的歷史收盤高點僅不到1%。

受債息下滑提振，標普500指數科技股指數大漲1.79%，亦創下歷史新高，通訊服務股亦勁揚1.27%。科技巨頭蘋果漲1.87%、微軟漲1.53%、臉書漲1.65%、特斯拉漲0.90%。

T.Rowe Price Associates資本市場策略師Tim Murray表示，儘管估值已經相當高，但你仍非常有信心，這些科技巨頭將繼續創造足夠的現金流證明其估值是合理的。

投資人越來越接受聯準會的一再保證，即儘管通膨升高，央行仍將維持寬鬆貨幣政策，美國公債殖利率在3月底急升後持續回落，吸引資金重返科技股。

周四美國10年期指標公債殖利率跌破1.6%，為3月25日以來首見，盤中一度跌破1.56%。

繼高盛、摩根大通和富國銀行周三以非常亮眼的業績為財報季拉開序幕後，美國銀行和花旗集團周四公布的財報亦透露出對經濟復甦的樂觀看法，惟其股價分別收跌2.9%和0.5%。

嘉信理財（Charles Schwab）交易和衍生品部門副總裁Randy Frederick對此表示：「與往常不同，市場對上季業績表現的預期已經提高，這些數字要遠超出預期才會驅動市場」。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global收跌1.7%。該公司前一日在納斯達克市場首日掛牌，終場收漲逾31%，盤中估值一度突破1,000億美元。

行動app和手遊公司AppLovin的IPO估值為286億美元，但首日上市出師不利，終場股價重挫18.5%，收在65.20美元。

道瓊成份股聯合健康（UnitedHealth）業績優於市場預期並上修2021年全年財測，股價收漲3.8%。

(時報資訊)