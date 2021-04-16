據悉，日本日產汽車（Nissan Motor）從5月份開始，將大減日本國內幾家車廠產量。同時，這也是全球車用晶片短缺以來，最新一個國際車商又傳出大規模停產消息。

目前所知，5月10日至19日之間，日本第三大汽車製造業者日產，其位於日本南部九州的工廠將停擺八天。不過，日產尚未將此消息公諸於世。

這座位於日本九州，日產用於組裝Serena多功能休旅車，X-Trail休旅車與其它車款的車廠，本來是希望在晶片一旦到位時，用來彌補之前所缺產能之用。

至於日產其它兩座日本國內組裝車廠，Oppama與九州日產車體（Nissan Shatai），將於5月10日至28日之間，暫停15天夜班作業。還有，日產位於東日本的櫪木縣車廠，產線更是出乎意料地將停止10天運作。

日產表示，由於全球車用晶片短缺，公司正在調整生產模式，並正採取必要行動，確保恢復往昔正常化。

全世界車用晶片大缺非一夕造成的，包括，冬季極端天候，日本瑞薩電子(Renesas Electronics)一場大火。還有，因新冠疫情，大家待在家中時間變長，消費家電用品與遊戲機需求大增下，半導體業者捨棄車用，改做消費相關產品。以及，中國大陸科技業者慘遭美國制裁等，造成全球成千上萬輛汽車生產受阻，其中，北美是最嚴重受災戶。

四月下旬，日本將進入黃金周假期，許多日本汽車工廠因無關鍵零組件可用，乾脆停工近兩星期。同時，日產九州車廠將僅營運七天，而美國車廠，日前也曾宣布將調整生產作業型態。

(時報資訊)