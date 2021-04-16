下周(4/20起)台股掛牌ETF新一波除息大賽起跑，由年化配息率高達4.76%的國泰1-5年期高收益債券ETF（00727B）打響第一槍。

根據國際資金流向統計機構EPFR統計，上周(截至4/7)三大債市齊吸金，新興市場債、投資級債分別流入76.4億美元、17.6億美元，而在經濟景氣轉好時，受惠最大的高收益債券基金更是最為搶眼，買氣強強滾，資金流入持續放大至55.5億美元，強勢突破去年6月以來的最大單周淨流入金額。而從過去歷史經驗來看，高收益債違約率達高峰值後，不僅資金蜂擁，高收益債指數往後1~3年報酬表現更是能高達雙位數的漲幅！

國泰1-5Y高收益債ETF（00727B）基金經理林盈華建議，在經濟步入穩定成長、股市狂熱不斷創高之際，投資人也需考量風險及收益平衡，可適度在投資組合中納入債券資產，定期領息外還能賺取大波段的可觀價差。

今年以來台股掛牌債券型ETF的績效表現，國泰1-5Y高收債最佳達4.28%，其次為富邦全球高收債(00741B)3.2%，FH彭博高收益債(00710B)3.09%，群益7+中國政金債(00794B)2.29%，FH中國政策債(00747B)2.13%，新光中國政金綠債(00774B)2.12%，國泰中國政金債5+(00744B)2.07%，台新中國政策債1.99%，群益中國政金債(00765B)1.91，永豐7-10年中國債(00838B)1.69%。

(時報資訊)