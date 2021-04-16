藝人王靜瑩前夫、南港輪胎前董事陳威陶，涉嫌以緬甸採礦發行數位貨幣詐騙吸金超過7億元。檢調15日發動搜索，約談陳男等19人，檢察官複訊後，考量陳男涉案情節較輕，依違反銀行法等罪諭令27萬元交保，同案被告李雲鶴則以20萬元交保。陳男凌晨交保時，有媒體詢問是否覺得委屈，陳男簡單回答「有」。

檢調調查，陳威陶與林尚毅、曾焱芳、李雲鶴等人在境外成立Super Pit Group公司，宣稱是以緬甸金礦開採事業作為支撐的新創公司，總部位於緬甸曼德勒，以開說明會、免費旅遊招待等方式號召民眾投資，佯稱投資報酬率高達20％，總共吸金超過7億元。

而陳威陶明知他投資的緬甸金礦無法產製大量黃金，2018年間卻向多名投資人謊稱礦區含金量豐富，並出示與藝人黃品源一起進到礦場的合照取信他人。投資人受騙砸入數百萬元至數千萬元不等金額，但只有第1個月拿到分紅，後來沒下文，這才驚覺受騙。

(中時 )