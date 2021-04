英國知名深夜秀名嘴詹姆斯柯登有著鮪魚肚身材,但他日前出現在歐普拉節目,臉龐明顯瘦了一圈。他說今年以來減了9公斤,稱讚老婆是最大功臣。他的減肥心法是什麼?

詹姆斯柯登(James Corden)主持脫口秀《詹姆斯柯登深夜秀(The Late Late Show with James Corden)》,並開創載名人閒聊的「兜風KTV」節目而為人所知。他曾以優質聲線出演《翻聲吧!保羅》聲名大噪,也參與過《曼哈頓戀習曲》、《瞞天過海:8面玲瓏》等電影。

柯登是外界熟知的「幸福肥諧星」,他說自己從小胖到大,還曾因為太胖,被其他脫口秀演員寫進腳本、當作嘲笑對象。

但他日前上歐普拉的節目,宣布自己瘦身有成,3個月甩掉9公斤多,未來還要活得更健康、長壽,給3個孩子樹立好榜樣。究竟他如何辦到?

●減肥有人陪,瘦身更容易

「我在減重路上學到最寶貴的一課,就是瘦身不能單打獨鬥,」柯登分享瘦身心法,把減重成果歸功於另一半,「我很感謝她支持著我,當我下定決心要減重時,我就知道我會成功。」

柯登的妻子茱莉亞(Julia Corden)過去是電視製作人,兩人2010年奉子成婚,現育有3個孩子。

柯登的體會不是空穴來風,歐洲心臟學會(European Society of Cardiology)研究發現,比起單身減肥,有伴侶相陪,成功甩肉機率更大、減重效果也更好。專家指出,要靠自己改變生活習慣很難,但伴侶卻能互相影響,從居家採購等日常裡就能做出改變;此外,伴侶也能提供重要的心理支持。

柯登坦言,自己過去恨透了運動,但在妻子鼓勵下,他開始規律地活動筋骨。透過茱莉亞的安排,兩人一起健身、慢跑,「我的抱怨當然沒停過,但每到下午,真的會感到身體舒服很多。」

●自己下廚,偶爾也不忌口

柯登向《時人雜誌(People)》透露,他減重的這段時間,飲食並沒有嚴格限制。

過去柯登曾採取「極速減肥法」,每年1月都進行斷食,靠激烈方式減肥。但這種方法很難持之以恆,甚至有反效果,不到半年就功虧一簣。

這次減重柯登提前規劃、做好心理建設,循序漸進從飲食和運動雙管齊下,讓效果顯著而持久。「我會以一週為單位來分配飲食,比如提早知道哪天會吃大魚大肉,那我就先放心的吃,再改變其他天的飲食,做出平衡。」

除此之外,他表示,自己下廚也能妥善控制熱量,讓減重更容易。鷹嘴豆披薩是他的最愛菜單,以花椰菜、紅洋蔥為配料,搭上義式番茄紅醬,再撒一點點起司,簡單又美味。

「希望有朝一日,我能瘦到90公斤以內,」他告訴歐普拉。

資料來源:Eat This Not That、People、European Society of Cardiology

