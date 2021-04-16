英國知名深夜秀名嘴詹姆斯柯登有著鮪魚肚身材，但他日前出現在歐普拉節目，臉龐明顯瘦了一圈。他說今年以來減了9公斤，稱讚老婆是最大功臣。他的減肥心法是什麼？

詹姆斯柯登（James Corden）主持脫口秀《詹姆斯柯登深夜秀（The Late Late Show with James Corden）》，並開創載名人閒聊的「兜風KTV」節目而為人所知。他曾以優質聲線出演《翻聲吧！保羅》聲名大噪，也參與過《曼哈頓戀習曲》、《瞞天過海：8面玲瓏》等電影。

柯登是外界熟知的「幸福肥諧星」，他說自己從小胖到大，還曾因為太胖，被其他脫口秀演員寫進腳本、當作嘲笑對象。

但他日前上歐普拉的節目，宣布自己瘦身有成，3個月甩掉9公斤多，未來還要活得更健康、長壽，給3個孩子樹立好榜樣。究竟他如何辦到？

●減肥有人陪，瘦身更容易

「我在減重路上學到最寶貴的一課，就是瘦身不能單打獨鬥，」柯登分享瘦身心法，把減重成果歸功於另一半，「我很感謝她支持著我，當我下定決心要減重時，我就知道我會成功。」

柯登的妻子茱莉亞（Julia Corden）過去是電視製作人，兩人2010年奉子成婚，現育有3個孩子。

柯登的體會不是空穴來風，歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）研究發現，比起單身減肥，有伴侶相陪，成功甩肉機率更大、減重效果也更好。專家指出，要靠自己改變生活習慣很難，但伴侶卻能互相影響，從居家採購等日常裡就能做出改變；此外，伴侶也能提供重要的心理支持。

柯登坦言，自己過去恨透了運動，但在妻子鼓勵下，他開始規律地活動筋骨。透過茱莉亞的安排，兩人一起健身、慢跑，「我的抱怨當然沒停過，但每到下午，真的會感到身體舒服很多。」

●自己下廚，偶爾也不忌口

柯登向《時人雜誌（People）》透露，他減重的這段時間，飲食並沒有嚴格限制。

過去柯登曾採取「極速減肥法」，每年1月都進行斷食，靠激烈方式減肥。但這種方法很難持之以恆，甚至有反效果，不到半年就功虧一簣。

這次減重柯登提前規劃、做好心理建設，循序漸進從飲食和運動雙管齊下，讓效果顯著而持久。「我會以一週為單位來分配飲食，比如提早知道哪天會吃大魚大肉，那我就先放心的吃，再改變其他天的飲食，做出平衡。」

除此之外，他表示，自己下廚也能妥善控制熱量，讓減重更容易。鷹嘴豆披薩是他的最愛菜單，以花椰菜、紅洋蔥為配料，搭上義式番茄紅醬，再撒一點點起司，簡單又美味。

「希望有朝一日，我能瘦到90公斤以內，」他告訴歐普拉。

資料來源：Eat This Not That、People、European Society of Cardiology

(中時新聞網)