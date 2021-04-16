搶攻自助餐市場，台北萬豪酒店推出「900元有找」的半自助餐，包含「仙女系」水耕生菜BAR、各款精湛熱食、純手工義式Pizza、現煮麵點及各式甜點、鮮果、哈根達斯冰淇淋，成人每位僅800元，孩童每位400元，只要加價180元起就能享用豐美主菜。平日(週一至週五)午間限定供應。6月30日前用餐再享免服務費優惠。

台北萬豪酒店全新概念半自助餐，主打「仙女系」水耕生菜BAR，特選以LED燈照射栽種的多款新鮮生菜如芝麻葉、蘿拉蘿莎萵苣、奶油萵苣等，以及野生苦瓜、石蓮花、紫地瓜等超過二十種蔬菜根莖類，搭配柑橘油醋、義大利頂級橄欖油、義大利陳年巴薩米克老醋等逾十二款嚴選醬料，以及數款果乾、堅果，讓自助餐吃出時尚、健康及輕盈「仙氣」。

自助餐檯還包括義式蜜瓜火腿、挪威煙燻鮭魚等開胃菜，以及冷肉起司檯，還有各款精湛熱食、義式燉飯或義大利麵、純手工義式Pizza、熱騰騰的現煮麵點，以及精美甜點、鮮果、飲品及哈根達斯冰淇淋BAR等(自助餐檯各品項或隨時令及供貨狀況更迭)，加「180元起」還能享用各款豐美主菜，如厚煎美國牛肉培根艾曼塔起司堡、爐烤春雞、碳烤美國肋眼牛排等，無論是閨蜜聚會、同事聚餐都相當合適。

(工商 )