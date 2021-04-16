台股加權指數16日開在17,028.35點，呈現小跌，權王台積電（2330）雖法說會報喜，但股價開低在610元，下跌9元，壓抑大盤走勢，改由台積電設備股、記憶體、太陽能、鋼鐵領軍，指數續在高檔震盪。
美國3月零售銷售出現報復式反彈，美債殖利率暴跌，帶動美股四大指數齊揚，道瓊首度突破34,000點，標普再創歷史新高。
惟在台積電法說後，台積電ADR逆勢下跌逾2％，日月光ADR上漲1.98％，聯電ADR上漲1.26％。
統一投顧指出，台股自3月下旬15,944點起漲，短短11個交易日大漲超過千點後，本周指數於16,850點附近高檔橫盤整理，15日指數大漲210點，順利站上萬七整數關卡，目前短中長期均線呈多頭排列，技術線型轉強，多方格局未變。
考量全球疫情逐漸趨緩，全球景氣復甦確立，加上美國聯準會（FED）維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。加上目前時序步入美股及台股財報季登場，預期第一季財報利多可期，且後續營運展望正向，將有助台股持續向上攻堅，統一投顧建議持續偏多操作。
統一投顧建議，可布局具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、造紙、水泥、記憶體、驅動IC、銅箔及板卡等族群。
(工商 )
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