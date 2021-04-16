NVIDIA宣佈將與富士通（Fujitsu）、Google Cloud、Mavenir、Radisys及Wind River共同合作，為NVIDIA的AI-on-5G平台開發解決方案，有助於加快建立智慧城市、智慧工廠、先進醫院及智慧商店的腳步。

部署NVIDIA AI-on-5G平台的企業、行動網路營運商與雲端服務供應商，將能夠在單一的整合式平台中，同時處理5G和邊緣人工智慧（AI）運算作業。AI-on-5G平台運用NVIDIA Aerial軟體開發套件，以及結合GPU、DPU與NVIDIA「5T for5G」解決方案的NVIDIA BlueField-2A100，在一個最佳的平台上建立高效能的5G RAN（無線電接取網路）與AI應用程式，以管理精密製造機器人、自動導引車、無人機、無線攝影機、自助收銀台，再加上其他數百個轉型項目。

NVIDIA電信部門資深副總裁Ronnie Vasishta表示，在這個持續發展加速運算技術的時代裡，網路營運商想要利用既安全、低延遲，又能在一個節點上連接數百台裝置的能力，以具成本效益、靈活和高效率的方式提供最多元的服務。在5G產業重量級業者的支持下，我們將兌現讓人工智慧無處不在的承諾。

NVIDIA與AI-on-5G商業生態系中的多家合作業者都是O-RAN聯盟的成員，該聯盟正為更加智慧、開放、虛擬化和具完全互通的行動網路制定標準。這樣的合作讓營運商能夠運用5G網路所需的相同運算基礎設施，在企業、工業、消費者及住宅環境中提供AI服務。

AI-on-5G平台將嘉惠多個垂直產業。IHS Markit預計到2035年時，這條5G帶動的價值鏈將在提升生產力方面創造出13.1兆美元的產值。NVIDIA Aerial SDK結合NVIDIA Metropolis、NVIDIA Isaac及NVIDIA Clara，成為AI-on-5G商業生態系中不可或缺的一環，可以部署到在單張顯示卡上使用NVIDIA GPU與DPU的單一NVIDIA認證系統上。

Mavenir使用Aerial SDK開發兩套5G vRAN系統，鎖定公用5G及企業專網中商用AI的網路營運商市場。Mavenir與NVIDIA共同打造了超融合企業5G解決方案，使企業能夠在無縫且易用的解決方案中實現AI-on-5G應用。

Mavenir人工智慧與分析部門資深副總裁暨總經理Kuntal Chowdhury表示，Mavenir與NVIDIA的合作讓雙方都有機會提供創新的人工智慧解決方案，真正發揮5G的潛力。我們共同推出的超融合企業級人工智慧解決方案，將使醫療照護、零售到工業4.0等各行各業，都能運用5G網路帶來的無限可能。

富士通計畫在今年推出一套5G Open RAN系統，從Sub6頻段開始進行驗證。系統完成後，富士通與NVIDIA將協助NTT DOCOMO和全球網路營運商，朝著5G Open RAN及之後的系統進化。執行Aerial軟體定義作業可以縮短上市時間、加快創新速度及協助提供企業各種AI應用。

富士通資深副總裁暨行動系統事業部負責人谷口正樹（Masaki Taniguchi）表示，富士通致力為全球網路營運商發展Open RAN解決方案，並透過採用NVIDIA Aerial AI-on-5G及其加速GPU和DPU解決方案達成這個目標。包括NTT DOCOMO在內的網路營運商都要求採用超融合與軟體定義的5G vRAN系統，為客戶提供創新的解決方案。

為了解決在企業中部署AI的難題，Radisys與Wind River計畫為企業及工業5G網路提供NVIDIA Aerial AI-on-5G解決方案。根據ABI Research指出，到2027年將部署超過六百萬個5G基地台，提供智慧工廠、物流中心和其他企業、工業與公共區域在地化的連線解決方案。

Radisys整合式產品與商業生態系部門負責人Ganesh Shenbagaraman表示，Radisys很高興能與NVIDIA在我們的5G vRAN及邊緣運算產品組合上合作，提供端到端系統整合服務，協助各行各業將人工智慧帶入生活。

Google Cloud將Anthos應用平台延伸到網路邊緣，讓電信服務供應商與企業能夠在5G邊緣快速地提供新服務和應用。企業可以借助Google Cloud的託管服務和NVIDIA的技術實現物聯網經濟，並且利用資料和AI來推動公司績效、提高營運效率，並達到最佳的安全性和可靠性。

Google Cloud副總裁暨網路事業部總經理Shailesh Shukla表示，AI-on-5G是個具變革性的平台。Google Cloud為特定產業提供的AI解決方案滿足了可擴張的垂直需求。藉助5G的力量，Google的AI產品大幅增加。我們很高興能夠擴大與NVIDIA的合作，透過Anthos和NVIDIA的加速邊緣技術，在邊緣提供AI與5G運算服務。

Anthos為應用程式部署提供一致的平台，以服務為中心來看待每個環境。該平台讓客戶能夠在雲端、企業內部和網路邊緣，於短時間內使用託管的Kubernetes建造和部署企業級的容器化應用程式。

Anthos支援NVIDIA GPU加速伺服器，能夠在不同的部署活動之間，達到一致的部署和運作體驗，同時降低昂貴的開銷及提高開發人員的生產力。這項解決方案還能保護應用程式和軟體供應鏈，提供一種聚焦於成果的方法來管理跨環境的應用程式政策，這對於提供AI-on-5G平台的網路營運商及企業來說是一項重要功能。

NVIDIA AI-on-5G資料中心──從邊緣到雲端軟體定義的RAN對於建立一個現代化的5G基礎設施來說十分重要，這項基礎設施能夠在共同的平台上運行各種應用程式。NVIDIA Aerial能夠隨著一整天的網路流量變化，彈性?整出最佳的利用率，以及按照客戶的動態需求靈活地提供服務。

NVIDIA EGX平台將AI運算的能力帶到產生資料的邊緣端。NVIDIA EGX堆疊能相容於所有市面上的Kubernetes基礎架構，是Aerial達到低功耗、隨時提供服務及高效能裝置，重塑電信業的理想平台。伺服器製造商還能在這個平台上擴大規模，搭配NVIDIA GPU和DPU，打造超融合邊緣資料中心。

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