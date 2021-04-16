台灣每逢正值換季的時候，不少民眾都會有過敏的症狀出現，而空氣清淨機也在台灣家庭中越來越普及，因此各品牌也紛紛針對不同消費者的需求而推出不同類型的機種，Coway昨（15日）就在台推出了專為寵物家庭及大坪數空間而設計的Coway AP2318P綠淨力三重防禦空氣清淨機，Dyson則針對清除甲醛的新機種，至於台灣夏普則帶來了與日本同步的小型空氣清淨機，消費者可依個人需求而選擇更方便。

Coway AP2318P專為寵物家庭設計，以高效過濾效能，及專為寵物毛髮設計之獨特下方進風設計，讓家庭成員跟寵物都能無時無刻呼吸健康空氣，薩摩耶Caesar也親自體驗。（Coway提供）

全新的Coway AP2318P，針對家中寵物的毛髮容易掉落的特性，主打獨特的下方進風設計，能夠過濾靠近地板的空氣，搭載雙層過濾系統，包括前置濾網及二合一三效防禦濾網，訴求有效過濾小至0.3微米的PM2.5空氣汙染物、寵物毛髮、花粉灰塵、過敏原等達99.97%以上的致敏因子，更經長庚大學新興病毒研究所認證能有效消滅H1N1流感病毒、冠狀病毒229E等病毒活性達99.99%、腸病毒71型則亦有49.9%之抑制率，加上蜂巢式活性碳層有效吸附處理VOC揮發性有機化合物、二手煙與寵物異味，而且因著CADR值高達565.4 m3/h，可有效過濾涵蓋25坪大空間，對於有寵物的家庭來說最適合。

Dyson在2月就針對全台600名國人進行了「國人室內空氣品質認知與居家行為」最新調查，結果顯示超過半數民眾對室內環境中的「甲醛」污染物渾然不覺，日前就推出了全新Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機與Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，配備全新電化電池的智能甲醛感應器，配合Dyson獨特的演算法，能夠偵測空氣中的甲醛濃度，並自動分辨及排除由另一個揮發性有機物VOC氣體感應器負責偵測的其他氣體，預計將於5月上旬正式上市。

Coway AP2318P專為寵物家庭設計，以高效過濾效能，及專為寵物毛髮設計之獨特下方進風設計，讓家庭成員跟寵物都能無時無刻呼吸健康空氣，薩摩耶Caesar也親自體驗。（Coway提供）

台灣夏普推出了全新Baby SHARP 360度呼吸圓柱空氣清淨機，主打輕巧可愛的圓柱外型，適合3坪左右的室內空間，而圓柱結構底部會以360度強力吸入髒空氣進行過濾，還有集塵脫臭二合一濾網，搭載溫馨夜燈功能，現享預購價優惠。

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，2萬8900元。（Dyson提供）

Dyson全新Purifier-Formaldehyde-09系列空氣清淨機，採用固態甲醛感應器，訴求確保持續及準確偵測不同污染物。（Dyson提供）

台灣夏普BABY SHARP 360度呼吸圓柱空氣清淨機，定價4490元，首波預購優惠價3780元。（夏普提供）

(中時 )