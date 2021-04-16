法國足球明星姆巴佩(Kylian Mbappe)一直傳出將在今夏離隊，幾天前持續瘋傳他將加盟皇家馬德里的消息，但在2021年夏季自由市場開放之前，皇馬不得不耐心等待他做出最終決定。到目前為止，姆巴佩拒絕了巴黎聖日耳曼的任何續約提議，而隨著球隊再次在歐冠聯賽中打出不錯的成績，繼續有傳言稱他可能決定在自己故鄉待更長的時間。

Según L'Equipe, el PSG 🇫🇷 está dispuesto a elevar el salario de Kylian Mbappé a €30M al año, con el fin de que firme su renovación hasta 2024. — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) April 15, 2021

當然能成為皇馬的一員對他來說更有吸引力。實際上皇馬似乎就是姆巴佩的夢想球隊，而席（Zinedine Zidane）也是他很崇拜的總教練。根據媒體人L'Equipe的最新消息，巴黎已向姆巴佩提供了最新合約。而他們希望姆巴佩能夠在該國舉辦的2022年世界盃期間與球隊保持聯繫。據報導，他們向姆巴佩提供2024年的延長合約，但該合約表示可以讓他在2023年離開球隊。

從L'Equipe報導中也透露，稱姆巴佩希望繼續留在巴黎一個賽季。但他們也注意到，姆巴佩總有一天會想在法國以外的豪門效力，而該球隊基本上就是皇馬。在過去幾週姆巴佩轉隊消息不停出現，尤其是去皇馬傳言也越來越濃厚，而巴黎或許也該探討他們合約是否要更改，才能讓姆巴佩回心轉意，畢竟他能留在這繼續繳出好表現，並與家人團聚，而且以他的年紀來說還有大約十年統治力。這可能是巴黎還要思考的問題。

(中時新聞網)