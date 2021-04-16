繼10日對阿里巴巴「二選一」壟斷行為開罰天價182.28億元（人民幣，下同），大陸國家市場監管總局15日認定揚子江藥業集團也有同樣壟斷行為裁罰7.64億元。由深圳證券交易所與《人民日報》合辦的《證券時報》16日報導分析，反壟斷是為了鼓勵競爭，拆除競爭限制，保護企業和社會經濟活力，根本上是為了糾偏，讓企業回到正軌，而不是為了斷掉活路、斷人財路。

報導指出，揚子江藥業集團類似案例頗多，這些企業控制下游流通管道轉售價格，限定最低售價，這是壟斷行為中的縱向壟斷；「二選一」壟斷行為，也是縱向壟斷情形之一，就是限制經銷商的選擇權。另一種壟斷行為，是幾個企業聯合起來，限制產量抬高售價，構成價格壟斷，屬於橫向壟斷。

報導稱，不管橫向壟斷還是縱向壟斷，都是為了限制競爭，干擾市場，而經濟想有活力，就不能限制競爭。人們警惕壟斷，認為壟斷限制競爭，壟斷者沒有競爭壓力和發展動力，服務品質低而利潤高，阻礙社會進步。

報導分析，但是，有些產業虧損嚴重，想要限產保價，讓行業恢復造血能力，被判定壟斷，業內人士也頗為委屈。有些產業過度競爭，遲遲沒有優秀企業冒出來，也會被詬病。競爭企業多了，被認為是無序競爭，競爭企業少了，就說是寡頭壟斷，橫豎不大容易。

報導強調，大陸史上被罰企業，很多都處在充分競爭行業。企業不會因規模或者市場占比大而被認定為壟斷，關鍵在於有無壟斷行為。認定壟斷行為需要非常慎重，此前多是價格協議方面的壟斷，「二選一」被認定為壟斷，增加了一種執法案例，有利於執法者、企業和社會公眾參考和理解。

報導稱，頭部（龍頭）新經濟公司往往有壟斷特徵，但是否觸犯法律也要看是否有壟斷行為。這些新經濟公司很快發展起來，有本身的產業規律，而且有些網絡的確需要統一，在一個統一網絡中反而會增加資訊流動，減少交易成本。

(中時 )