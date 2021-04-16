全國最強大「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」正式開展！主打「免出門！免付費！無限時！還可以抽大獎！」其中囊括境內71所新北市公私立高中職及技專校院(五專部)共同參展，特別在板橋車站B1旅遊服務中心前，安排樹人家商46位學生穿著高中校服及6個不同職群(外語群、藝術群、餐旅群、家政群、電機電子群及商業管理群)服裝，藉由活潑創意的舞蹈展現新北市適性教育、多元展能概念；再邀請學長姐依照自身去年參加教博會Online的經驗，鼓勵所有國中學生參觀教育博覽會網頁，認識新北優質高中職校及技專校院，並依照自己優勢智能，選擇最適合的生涯進路。

新北學Bar板車快閃 線上教博會盛大登場

新北市教育局長張明文表示，今年Online教育博覽會特別以「適性教育」為主軸，並以多元展能為核心，展現新北市全面打造具有體育、雙語、科技、技職等多面向特色學校，並邀請新北市生涯發展教育工作小組設計多元智能互動遊戲，包含猜字謎、職業選擇打地鼠、多元智能及迷宮闖關等關卡，讓學生能透過遊戲認識多元展能；去年參加首創線上教博會的學長姐也於快閃活動分享心得，提及能透過網站查詢有意就讀學校的課程地圖，介紹影片中能知道若進入學校可參與哪些活動及課程。中和高中吳守喆同學也表示，去年因老師鼓勵進入教育博覽會網頁，才發現有趣與充滿學習性質的升學闖關活動，除了可提前了解高中職學校特色之外，也找到自己的興趣，對於高中生活更期待且有信心。

透過新北教博會Online可提早了解各高中職技校辦學成果與特色。(圖/中時新聞網攝)

中和高中柯雅菱校長說道，教育博覽會以Online方式，讓各高中職辦學績效及成果，完整影音線上呈現，於國中教育會考成績公布，選填志願時，可以此再度瀏覽有興趣且離家近的學校，為善用資訊的最佳線上資源。而新北市教育局特別提醒，本次Online教育博覽會四大專區提供專屬QR Code，自110年4月1日正式上線到5月31日期間，只要是新北市國中學生都可註冊帳號，並進行電子集章，完成後即可參加抽獎活動，獎品計有iPad，apple watch和腳踏車多項大獎等，集滿10點就有1次抽獎機會，收集越多電子集章就有越多得獎機會。透過Online博覽會，希望新北學子在地就學－睡飽‧學好‧走就到，期待每位學生能啟動自己的優勢，點亮自己的未來。

(中時新聞網)