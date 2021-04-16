女網友發現好市多吐司包裝破了個洞PO文求助網友，引發熱烈討論，多數人認為，破洞感覺不是老鼠咬的，而是奧客用手硬撕的。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

太可怕了！一名網友逛好市多發現，架上的吐司竟然破了個洞，讓他忍不住懷疑是老鼠的傑作，結果照片引起網友熱議，多數網友認為，比老鼠更可怕的是奧客，破洞周圍是拉扯的痕跡，感覺不是老鼠咬破的，更有可能是無恥之徒硬撕開來的。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享兩張照片，只見在好市多架上販售的吐司外包裝竟破了一個洞，乍看之下，洞口呈現圓形的樣子，讓原PO忍不住懷疑是「齧齒動物（老鼠）」的傑作。

網友們紛紛推測包裝破洞的原因，綜合網友意見發現，多數人認為不是老鼠偷吃，而是奧客吃的，因為吐司外包裝上的破口看起來像是延展拉扯出來的，不像是老鼠用嘴巴咬破的。「齧齒動物的咬痕不會是這樣，這是無恥之徒撕的機會大點」、「感覺是手指弄破的，不是老鼠咬的」、「我覺得是人撕開的耶！嚙齒科塑膠袋也是用咬的，會找邊邊角角開始咬」、「齧齒科要吃會吃下面的後排，這明顯是人吃的」。

也有少數人持不同意見，覺得是老鼠咬破的可能性大點，因為破洞那麼小，幾乎拿不出來吐司，如果真的是奧客想偷吃，為何不直接打開拿一片就好呢？

雙方爭論不休，有網友表示，不論是哪種狀況，建議購買之前都要仔細檢查包裝，若發現架上商品有破損，也可以直接通知店員處理，否則下位顧客若沒注意到恐就直接買回家了。

(中時新聞網)