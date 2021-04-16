美國總統拜登特使訪台，前參議員陶德（左一）與外交部部長吳釗燮（右一）擊肘致意。(圖／外交部提供)

國民黨立委鄭麗文。(取自鄭麗文臉書)

美前聯邦參議員陶德及兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦伯格抵台訪問，陶德15日拜會總統蔡英文時表示，是應拜登總統要求，重申美國對美台關係的承諾。但針對陶德訪台，國民黨立委鄭麗文接受港媒訪問時提到，她感到戒慎恐懼，因為拜登到底要陶德帶來什麼訊息？又要台灣吞什麼嗎？

陶德15日透露，這次跨黨派的代表團到此共聚一堂，是應他的老友拜登總統請託，前來重申美國對台美關係的承諾，以及美國對於美台共享的眾多利益上深化雙邊合作的堅持。他有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，並且支持台灣積極投入自我防衛，也會尋求進一步深化美台之間既有的強健經濟聯繫。

據《中評社》報導，鄭麗文受訪表示，她對陶德率團訪台感到戒慎恐懼原因有兩項，第一，陶德雖然和拜登私交很好，但畢竟陶德這些人都是退休已久的官員，某個程度上來講，這一團人員在代表的程度上算是明顯的「降級」；第二，拜登到底要陶德帶來什麼樣的訊息？是要下馬威還是要求什麼？畢竟蔡英文政府就連美國大選都是押川普，拜登不可能不知道。

鄭麗文直言，之前川普要求台灣的，台灣幾乎都照單全收，叫台灣開放萊豬就開放萊豬，可是台灣要的統統沒有換到，比較擔心到底陶德私下帶了什麼訊息給蔡英文？未來會有什麼訊息出來？或者又要台灣吞什麼？但又是什麼都沒換到。

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(中時新聞網)