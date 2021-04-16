氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，由於「舒力基」颱風通過高海洋熱含量海域，3天後將增強至「強烈颱風」；最新歐洲模式模擬顯示，第6天起逐漸受到「西風帶」的導引，向東北東大迴轉，遠離台灣。「舒力基」不但無侵台機率，反而給台灣帶來從18日至22日穩定乾燥的大氣，雖然偶爾有一些中高雲通過台灣上空。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明晨東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有零星短暫降雨的機率。北台舒適微涼、其他地區白天熱，各地早晚偏涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣先好轉，花東仍有局部雨；18、19日台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼；20至22日各地晴朗乾燥，白天熱、早晚略偏涼。

(中時 )