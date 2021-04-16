歐股周四高開，輾轉攀升，收盤創歷史新高，為繼上周四之後，近期第三度創新高。大宗商品價格的上漲，拉抬了礦業股；一系列樂觀財報表現，抵銷了疫苗進度落後的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.98點或+0.45%，為438.55點，為連三個交易日的上漲。礦業股領漲1.5%；旅遊休閒股上漲0.1%，該次指數在早盤觸及歷史新高。

英國富時(FTSE)100指數上漲0.6%，來到去年2月以來高點。金屬價格上升，提振了力拓集團、英美資源集團和必和必拓(BHP)等礦業公司股價。

儘管歐股已收復自去年疫情以來的所有失土，然而疫苗推出進度緩慢以及歐陸新一波疫情又起，讓歐股表現仍然不如美股。

新冠疫苗方面，嬌生本周宣布，對歐洲延後疫苗供應；AZ疫苗也在周三被丹麥禁用。

Invesco資產配置主管Jackson指出，由於對AZ疫苗的限制和擔憂，歐元區經濟可能比我們原先預期的更加遲滯。

投資人在本月將注意力移向歐企財報。據Refinitiv IBES數據，企業在去年第一季獲利大跌40%之後，今年首季預計獲利彈升超過50%。

瑞士工程大廠ABB大漲3.1%；該公司上調全年銷售展望。法國廣告集團陽獅(Publicis)上漲3.3%。陽獅為自疫情以來，第一季首次回復到有機成長。陽獅的英國競爭同業WPP也上漲0.5%。

德國房地產公司德國住房(Deutsche Wohnen)、LEG房地產和TAG房地產皆上漲在0.9%至2.5%之間。憲法法庭裁定，一項對柏林公寓設定租金上限的法律為無效。

挪威銀行Sbanken大漲30.3%；挪威最大銀行DNB宣布同意以111億挪威克朗(約13億美元)收購Sbanken。

(時報資訊)