因投資銀行對銅的前景樂觀，加大今年消費的押注，並密切注意在低碳經濟轉型過程中的長期作用，進一步帶動周四銅價上揚，一度直逼9,300美元，並觸及六周高點。

分析師表示，銅常被用於電纜、建築，並愈來愈多使用於電動車和風力渦輪機上，一些投資銀行看好其前景樂觀下，引發了一波對需求飆升和價格上漲的押注，並預期，到2025年，銅價可能達到每公噸1.5萬美元，並預估今年的平均價格會來到9675美元的高點。

另外，由於中國的供應擔憂及美國對主要生產國俄羅斯的制裁之下， 推升鋁價創近三年最高； 期鋁上漲15.5美元，盤中一度觸及2,356.5美元，為2018年5月以來的最高水平。

終場周四(4/15)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲142美元，報每公噸26,359美元；期鎳下跌14美元，報每公噸16,364美元；期鋅上漲41.5美元，報每公噸2,864.5美元；期鋁上漲15.5美元，報每公噸2,339美元；期銅上漲209.5美元，報每公噸9,284美元；期鉛上漲20美元，報每公噸2,016美元。(商品行情網)

(時報資訊)