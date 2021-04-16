美股消息面：

1.美國3月工業生產指數月增1.4%，不如市場預期的月增2.8%。製造業產出月增2.7%，亦落後市場預期的月增4%。3月產能利用率為74.4%，低於市場預期的75.7%。

2.美國費城聯準銀行4月製造業指數為＋50.2，優於市場預期的＋42，但低於3月的+51.8。

3.美國商務部公布，3月零售銷售月增9.8%，創下去年5月以來最大增幅。

4.美國勞工部公布，上周（截至4月10日）初次請領失業給付人數周減19.3萬人，為57.6萬人，遠少於市場預期的70萬人，並創下疫情爆發以來新低。上周初領失業給付人數4周均值為68.3萬人，較前一周減少4.725萬人。截至4月3日止當周，美國續領失業給付人數為373.1萬人，較前一周增加4000人。

5.美國最新公布的經濟與就業數據意外強勁，但美國債息下滑，周四美元匯率幾近持平，紐約尾盤ICE美元指數報91.608，但盤中一度跌至1個月低點91.487。

6.美國宣布對俄羅斯祭出新制裁，使地緣政治緊張局勢升高，周四紐約期金收漲30.5美元或1.8%，為每盎司1766.8美元，盤中一度升至1770.35美元，創下7周新高。現貨金收漲1.57%，為每盎司1763.6美元。稍早前白宮以干預美國2020年大選，以及對美國發動大規模網路攻擊為由，宣布對俄羅斯32個實體與個人實施新一輪制裁措施，莫斯科當局隨即表示將採取行動反擊。

7.美國原油庫存數據的利多題材持續發酵，以及最新公布的經濟數據意外強勁有利於原油需求前景，周四國際油價連漲第4天，紐約5月期油收漲31美分或0.49%，為每桶63.46美元，創下3月17日來新高。倫敦布蘭特6月期油收漲36美分或0.54%，為每桶66.82美元。

(時報資訊)