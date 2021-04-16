台耀(4746)與新藥開發台新藥攜手台康生技進行藥品開發，以高技術障礙的抗體藥物耦合體技術平台，進行癌症藥品TSY-0110開發。TSY-0110鎖定Kadcyla原廠藥品的首波生物相似藥市場，以乳癌第一線病患為目標，搶占每年數十億美元的市場大餅。

台新藥為台耀主導創設的新藥開發公司，110年現金增資收足股款新台幣6億元，本次現增資募集到的資金，主要用於眼科藥APP13007於美國進行的三期臨床試驗；APP13007，透過台新藥專屬的藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼痛反應進行開發。台新藥期許APP13007取得美國藥證後，藉由藥效延長與副作用減輕的特性，跨入年需求十數億美金的市場。

台新藥執行長Erick Co博士說，股東的高度肯定，再加上與台耀化學、台康生技及其他藥廠合作組成極具實力的開發團隊，台新藥將持續增強研發實力，提升股東最大權益。

(時報資訊)