天鈺(4966)首季稅後純益年增加高達1196%，光是單季就賺贏去年全年，3月單月每股更是賺進2.25元，今年營運展望持續強勁，產能又有自家夏普撐腰，天鈺今(16)日強勢大漲，漲幅一度達9%，股價最高達390.5元。

天鈺第一季獲利暴衝，稅後純益8.81億元，年增加高達1196%，每股獲利4.78元，光是單季就已經賺贏去年全年；因短線漲幅過大，天鈺也公布3月財報，單月稅後純益達4.19億元，年增加1273%，每股獲利2.25元。

天鈺今年營運展望強勁，TDDI受惠大陸、韓國客戶拉貨強勁，去年第四季已經開始小量出貨，本季進入量產，將明顯貢獻營運，手機OLED驅動晶片也已切入手機品牌供應鏈，另外，彩色EPD預計第四季小量出貨、2022年就可以放量。

全球晶圓大缺貨，天鈺因有集團內的夏普晶圓廠代工製造，是天鈺主要的投片廠，故營運產能不足風險大大降低，PMIC(電源管理IC)主要在旺宏(2337)投片、12吋小尺吋面板DDIC主要在合肥晶合投片，在一片晶圓代工產能吃緊與漲價聲中，天鈺因有夏普晶圓廠奧援，產品可支應市場市場需求。

不僅如此，因為晶圓缺貨關係，面板廠偏好能提供整體解決方案得的供應商，大尺吋面板的DDIC＋TCON＋PMIC的需求強勁，目前市場上能結合這三種IC的供應商仍少，也是天鈺的一大利基。

天鈺在漲價規劃上，由於原先報價就比對手來得低，主要還是以能反映成本調漲為主，會稍微加一點價格，若成本有上揚或是指標同業有漲價會跟上進，漲價幅度可能超過晶圓廠漲價的幅度。據悉，天鈺去年第四季的調漲，SDDI(小尺寸顯示驅動晶片)的漲幅大於LDDI(大尺寸顯示驅動晶片)，在LDDI部分，天鈺已經自3月中開始漲價，也和大型面板廠談價，漲價幅度會和同業差不多。

在車用領域上，天鈺在車用的布局主要有兩個區塊，即前車載、後車載，目前已經打入中間的儀表板、中控台、影音系統，現階段出貨華南車種。

(時報資訊)