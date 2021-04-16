立法院民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年涉嫌捲入毒郵包案，台北地檢署查出，柯鈞耀是跟表弟在打網路遊戲時，柯鈞耀透露自己生病，柯的表弟林逸安說要寄個「surprise 」給柯，結果竟然是二級毒品大麻膏，台北地檢署查出，柯雖未涉運毒，但涉嫌吸毒，檢方22日偵結，結予柯緩起訴處分，命他須至台北市聯合醫院松德院區自費戒癮治療。但經林寄毒部分，經地檢署分案，林坦承寄毒郵包來台，台北地檢署今偵結，依運毒罪起訴。

至於柯的表弟林逸安涉嫌寄毒郵包部分，因檢方視訊訊問林後，林坦承寄毒郵包來台，檢方已諭知將林改列被告，今天(16日)將他起訴。

關務署和調查局航業處去年6月間抽查發現1件來自美國，裡面是大麻膏，依收信人地址查出發現竟是柯建銘次子柯鈞耀，將柯鈞耀約談到案，並移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯以10萬元交保。

據了解，柯鈞耀到案後，表示他沒收到包裹，並不知道包裹裡面是何物，但他想起先前在打線上遊戲時，曾跟表弟林男聊天談到懷疑自己可能罹病，表弟說要寄東西給他來個「surprise」，他起疑還要求表弟「不要鬧了」。

檢察官透過移民署取得林男的出入境紀錄及指紋，確認林男身分，日前透過視訊，跨海訊問人在美國的林男，林男證稱，他為了表哥的病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」給柯，柯曾拒絕他，他只是想「幫助」柯。檢方訊後即將林男由證人改為毒品案被告。

檢察官研判，認為柯運毒罪嫌不足，將柯不起訴，並依職權送高檢署再議，高檢署今年1月駁回再議，柯獲不起訴確定。檢方因柯尿液有毒品反應，另偵處柯涉嫌吸毒部分，而給予柯緩起訴處分。

(中時新聞網)