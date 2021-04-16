美國總統拜登上任後訪台首發團，由美國前參議員陶德率團訪問台灣，14日專機抵台北松山機場，在台期間與蔡英文總統會面。對此，前藍委陳學聖認為，拜登政府目前也在玩兩手策略，一方面延續前美國總統川普打台灣牌的策略，持續抗中，另一方面，也設法要跟大陸進行和解。

現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend），《路透社》引述白宮聲明指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年；訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。

對於陶德的拜訪，港媒《中評網》昨（15日）報導，陳學聖接受採訪時表示，拜登政府在玩兩手策略，一方面是顯現美國反中策略不會因為川普卸任後，而有所改變，另一方面是美國也要設法緩和跟大陸的對立氛圍，他只希望台灣不要成為美國手中的一張牌，最後被犧牲都不知道。

陳學聖稱，台灣目前的角色就類似台積電一樣，美中都在搶奪，所以更要學會審時度勢，根據不同時勢，作出相應的對策，不能只單押一邊，畢竟世界局勢變化很快。

美國媒體《美國之音》昨亦報導，對於陶德訪台，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲認為，陶德等人此行可能是讓台灣安心，並讓台方理解拜登政府的政策和立場。他推測雙方或有機會私下傳遞訊息。

(中時新聞網)