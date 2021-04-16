花旗傳退出台灣消費市場 北市勞動局回應了 10:012021/04/16 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花旗擬退出台灣等13國消金市場。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗擬退出台灣等13國消金市場，北市勞動局16日表示，花旗今年1月勞保人數4081人，至今年4月15日止，尚無向勞動局通報大量解雇計畫或減班休息紀錄。 勞動局指出，花旗資遣通報方面，去年資遣6人、今年2月資遣1人，將於今日函請花旗說明是否有員工安置、大量解雇計畫，及提醒與員工協商，避免爭議，勞動局提醒如有大解人數規定是60日內960人或單日80人。 花旗撤出台灣消金市場 花旗台灣：尚無確定時間表 蔡總統喊話拜登好友 盡速重啟台美TIFA談判 (中時 ) #花旗 #勞動局 #資遣 #退出台灣 #北市勞動局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－短線休養生息 讓牛市延續更久 04:102021/04/16 全球財經 汽車展間格局擴大服務升級搶客 04:102021/04/16 時尚消費 花旗突砍台灣消金市場 網瘋喊：爽啦房貸不用馬上還 09:002021/04/16 財經 震撼彈！台灣花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事 22:172021/04/15 財經 台灣本島首爆牛結節疹疫情 04:102021/04/16 生活新聞 黃珊珊跨局處督導勞動局 惹議 04:102021/04/15 地方新聞 花旗售13國消金業務 台灣也要賣 04:102021/04/16 財經焦點 1分鐘讀財經》台積電法說洩第2季小逆風 外資說話了 08:272021/04/16 財經 花旗消金 退出台灣市場 04:102021/04/16 財經要聞 壓不住 北台灣Q1房價大漲 04:102021/04/16 財經要聞 傳暫緩科創板上市？ 威馬駁：正有序推進 04:102021/04/16 全球財經 生活熱門新聞 翡翠水庫蓄水量屹立不搖 全因當年他獨排眾議一個決定 - 生活 台灣馬路上這景象紅到國外 鄉民看完嘆：臉丟大了 - 生活 不爽限水中部妹嗆不會共體時艱 北部人回一句話被狂讚：有夠中肯 - 生活 斗六夜市「一攤獨大」 白皙比基尼正妹賣芭樂辣翻 - 生活 名字有「雅、婷、怡、君」看過來 王品請妳吃龍蝦 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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