花旗擬退出台灣等13國消金市場，北市勞動局16日表示，花旗今年1月勞保人數4081人，至今年4月15日止，尚無向勞動局通報大量解雇計畫或減班休息紀錄。

勞動局指出，花旗資遣通報方面，去年資遣6人、今年2月資遣1人，將於今日函請花旗說明是否有員工安置、大量解雇計畫，及提醒與員工協商，避免爭議，勞動局提醒如有大解人數規定是60日內960人或單日80人。

(中時 )