美國總統拜登上周宣布制裁大陸7家超級電腦公司後，共和黨鷹派議員再加碼，致函給商務部敦促對出口至大陸的半導體設備進行嚴格管控，同時呼籲美政府與台灣合作，降低台灣企業提供大陸技術或設備的風險，並批評台積電為大陸軍隊提供晶片的行動。

共和黨眾議員Michael McCaul與參議員Tom Cotton向商務部部長Gina Raimondo發信，要求美政府應比照華為模式，只要使用美國設備或軟體的公司都必須取得許可，才能將半導體設備與技術供貨給大陸，盼商務部對大陸半導體產業做出更嚴格的限制。

同時信中也指出，美國政府應與台灣政府合作，開發更有效的客戶篩選系統，減輕台灣對大陸企業提供服務與技術的風險，同時批評台積電提供大陸軍隊晶片的行為，並不符合台灣與美國的國家利益。

美國商務部上周將7家大陸企業列入制裁清單，認為他們協助製造解放軍使用的超級電腦，其中包括使用台製晶片的飛騰，台積電與世芯等廠商因此受到牽連。

不過根據南華早報報導，美國宣布制裁大陸半導體後，台廠都已經停止供應晶片給飛騰，接下來也沒有接受新訂單。

共和黨呼籲政府加重制裁大陸半導體產業的力道，更強調這些行動是「拒絕賣給共產黨能吊死我們的繩索」，全力將美國優先視為最主要的目標。

大陸在2019年華為禁令後積極拓展半導體產業，企圖減少對美國的依賴，並期待在2025年將自給率提升到70％，而拜登為了阻止陸半導體的迅速擴張，上周宣布制裁7家大陸超級電腦公司。

(中時新聞網)