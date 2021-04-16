蔡英文博士論文案開庭！ 彭文正告了法官

2019年總統大選前持續延燒至今的「蔡英文學位門」爭議，媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院駁回後，他提上訴，台灣高等法院廢棄發回，北院16日下午2點20分開庭，重新審理這件備受矚目的司法訴訟案。

刑事部分，日前台北地檢署偵結，認定彭文正在YouTube「政經關不了」節目言論、臉書PO文關於「假博士」的爭議，都未經合理查證，依加重誹謗、公然侮辱罪起訴彭文正，這也是蔡英文總統首次控告媒體人起訴的案例。

民事部分，彭文正提起確認蔡英文博士論文不存在，他主張蔡沒有合格通過「1984年版英國倫敦政經學院(LSE )博士論文」，無博士論文即無法取得博士學位，這是公眾周知之事，他因此批評蔡事後提出的博士論文及其學位都非真實，卻遭對方提起刑事告訴。

去年1月15日，北院審理後認為，論文及蔡英文具有博士學位身分 的存在與否，是一種單純「事實問題」，並非「法律關係」，不能做 為「確認之訴」標的，彭提起的確認訴訟，在法律上顯無理由，不經 言詞辯論，逕以判決駁回。

但今年1月，高院認為，彭請求確認的事項，是否涉及其訴訟具備保護 必要的要件，如有這些疑問，北院的法官應該開庭辯論，並進行闡明 的說明義務，但北院卻不經言詞辯論，直接判決駁回，訴訟程序有重 大瑕疵，因此廢棄發回北院。

【LIVE直播】提蔡英文博士論文不存在之訴 彭文正民事法庭再戰

(中時 )