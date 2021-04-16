土耳其和希臘外長會談後，在記者會中火藥味十足，就諸多議題交相指控對方不是。希臘外長驚訝對方期待他「裝和氣」；土耳其外長則說，「若想讓緊張持續，我們奉陪」。

土耳其地質考察船去年夏天進入希臘聲稱擁有主權而且靠近雅典盟友賽普勒斯的海域作業，導致兩國緊張情勢升高，甚至引發海上軍事對峙。土、希各一艘護衛艦去年8月在能源藏量豐富的東地中海爭議海域輕微碰撞，導致雙方劍拔弩張。

經過去年幾乎兵戎相向，兩個北大西洋公約組織（NATO）鄰國試圖放下錯綜複雜的擾攘，訪安卡拉的希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）昨天獲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接見，並與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會談。兩位外長本來至少表面上應該一團和氣。

半島電視台（Al Jazeera）報導，卡夫索格魯在記者會開場時，先以「非常正面對話」為會談下註腳，展現和解姿態。他表示，相信可以透過建設性對話化解兩國爭端，強調既成事實和挑釁言論應予避免。

卡夫索格魯說：「兩國少數民族能夠和平生活，這符合我們的利益，會對我們的關係帶來正面影響。」

但是輪到鄧迪亞斯時，他劈頭就一一細數土耳其諸多不是，從安卡拉在爭議海域探勘天然氣，到希臘正教會信徒少數族裔在土耳其所受待遇，以及雙方在移民問題上的爭議，不一而足。

報導稱，這場特別辛辣的記者會歷時35分鐘，鄧迪亞斯告訴卡夫索格魯：「希臘立場明確，您也不是第一次聽到這些。」

卡夫索格魯不干示弱地說：「如果您在媒體面前強烈指控我的國家和人民，那麼我就必須有所回應…如果您想要讓緊張持續下去，我們奉陪。」

鄧迪亞斯對土耳其爭取加入歐洲聯盟表達支持，但也表示，若有任何侵犯希臘主權的行為都將遭到制裁。

這話引發卡夫索格魯不滿，隨即表示如此說法「令人不可接受」。鄧迪亞斯則說，很驚訝卡夫索格魯竟然期待他會假裝愛琴海和東地中海什麼也沒有發生過。

兩個北約盟國持續存在武裝衝突威脅，歐盟對此引以為憂。除了去年油氣探勘爭議之外，兩國在大陸棚、海上權利、地中海空域、能源、賽普勒斯問題、愛琴海若干島嶼定位等議題上也相持不下。

土耳其也一再指控希臘海巡強迫試圖前往希臘島嶼的移民回到土耳其水域；雅典則認為安卡拉違反2016年與歐盟達成的難民協議。

(中央社)