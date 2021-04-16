工業、醫療及歐洲鐵道工程訂單暢旺，電源供應器廠—博大(8109)樂觀看待第2季營運，博大表示，目前訂單狀況良好，缺料問題未對生產造成重大影響，第2季營運可望優於第1季，博大亦啟動建置新廠，預計投資6億元到7億元，以因應3年後新產品訂單需求，今天早盤股價開高。

博大產品主要應用在醫療、工業、鐵道工程、太陽能等少量多樣立基市場，今年第1季受惠於呼吸器等醫療相關設備訂單延續、工業相關工業電腦及自動化設備、歐洲鐵道工程相關電源需求暢旺，且新台幣兌美元回貶，博大業績表現亮眼。

博大自結3月營業毛利為5832萬元，年成長35.47%，由於有500萬元匯兌收益，單月稅前盈餘為5074萬元，年成長236.12%，單月每股稅前盈餘為0.71元，累計第1季合併營收為3.24億元，年成長44.48%，營業毛利為1.56億元，年成長51.46%，稅前盈餘為1.06億元，年成長62.4%，每股盈餘為1.47元。

博大表示，第2季工業、歐洲鐵道工程等訂單看起來很不錯，雖然有缺料問題，且採購成本約增加5%到10%，但公司以多樣少量產品為主，原物料成本上揚不至於影響生產，由於產品價格轉稼不易，對第2季毛利率略有影響，整體來看，第2季業績會比第1季好，下半年也會比上半年好。

為因應未來訂單需求，博大啟動擴建台中新廠，預計總投資金額約6到7億元，博大也決議進行籌資，發行可轉換公司債及辦理現金增資各3億元，募得資金將用於興建廠房及購置機器設備。

(時報資訊)