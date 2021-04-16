女星鄭仲茵2003年和陳冠霖離婚後就一肩扛起照顧女兒重擔，最近她演出《天之驕女》中的暖心婆婆，獲得不少粉絲支持。戲外她受訪透露早年到大陸拍戲，無奈回台灣發展時發現舊東家關了，她便轉往拍類戲劇，有人提醒她演藝圈潛規則是「演類戲劇就進不了8點檔」，果真她兩年沒戲拍，也沒8點檔劇組招手，近年情況才好轉。

鄭仲茵外型亮麗，先前常在戲中演出心機壞女人，然而真實生活中她與前夫生下女兒Stella，離婚後成為單親媽媽的她為母則強，先前上節目時透露獨自帶女兒玩遊樂園的辛酸，母女倆排遊樂設施時，排到一半女兒突然想上廁所，只好無奈帶孩子脫隊如廁，回頭重排快到時卻才被告知小孩身高不夠，只能另尋其他設施遊玩。

鄭仲茵一肩扛起照顧女兒責任多年。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

鄭仲茵說，當年她雖然只有一打一但還是很辛苦，而且當天她生理期來，又得扛著女兒所需用品，不時女兒又喊想要抱抱，讓她幾乎累掛，可她的一切努力都是希望女兒成長過程中不要有遺憾，替女兒圓去迪士尼玩的夢想，讓她直呼自己有如無敵鐵金剛。

據《三立新聞網》報導，鄭仲茵先前都在大陸拍戲，角色不是女一就是女二，回到台灣卻遇到窘境，不僅前公司關門，還為了經濟壓力不得賣房求現金，三餐也因經濟拮据吃的超簡單，她因拍了類戲劇2年沒有8點檔劇組找她拍戲，幸好後來拍大愛戲劇才有進一步加入8點檔劇組的機會，一路走來令她備感珍惜現在的幸福。

(中時新聞網)