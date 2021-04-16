不擅長社交的人總會給人內向拘謹的印象，對他們來說，沉默反而更自在。搜狐網命理專欄點名，巨蟹、摩羯、雙子以及天蠍座的人性格最孤僻，從來不讓他人深入了解，更不喜歡與人交心，凡事都習慣自己解決，不依賴任何人。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座的性格比較內向，不太擅長社交，表達能力很一般，因此巨蟹座在社交場合裡會顯得比較拘謹沉默，在旁人眼裡不免局會覺得孤僻，加上巨蟹座有心事也總是藏在心裡，即使是在關係很親密的朋友面前不願意說，遇到難題常常自己扛著，不愛麻煩別人，他們凡事都靠自己去解決，不依賴任何人，但這種性格常常會讓他們生活得很累。

▍2. 摩羯座

摩羯座的人個性堅強自律，不論遇到什麼困難，自己能解決的絕對不會去麻煩別人，這種性格讓摩羯座顯得比較高冷，不喜歡跟人交心，不過摩羯座對此毫不在意，他們依舊喜歡依照自己的心意去做事。而且摩羯座遇到大小事都會習慣自己想辦法，即使心情不好或遇到難以解決的問題也會自己琢磨，不愛跟別人傾訴或求助，總想著或許自己努力就能解決了，不想給別人添麻煩。

▍3. 雙子座

雙子座是個性很圓滑的人，活潑開朗特別擅長社交，他們在公眾場合裡很健談，說話得體表現出色，雙子座很注意自己的言行，但有時太客氣、太有禮貌，反而會讓人感到有距離，ㄧ般人難以看透雙子座的內心，所以不得不說，其實雙子座對待別人確實很周到，但卻從來不會表露自己內心真實的想法，所以總讓人感覺雙子座有孤僻的一面，不喜歡跟人交心。

▍4. 天蠍座

天蠍座腦子靈活城府也很深，是一個特別有心機且深藏不露的星座，天蠍座內心在想什麼，幾乎沒有人能猜得透，而且天蠍座做事情總是不動聲色，喜歡靜悄悄努力，最後驚艷眾人，因此天蠍座在社交場合裡會比較冷靜，擅長察言觀色，有時候性格還會有點孤僻，不過天蠍座不會在意別人對自己的看法，習慣於我行我素，是個很自我的人。

(中時新聞網)