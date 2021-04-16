2 dribbles from half-court. 😳 pic.twitter.com/aPna1d2RXE — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 15, 2021

先前因為左膝扭傷缺席6場的公鹿「字母哥」阿提托康波，16日宣告傷癒復出，隨即交出15分、5籃板、2助攻、3抄截與1火鍋的全能表現，帶領公鹿120比109痛擊老鷹，輕鬆笑納3連勝，目前公鹿35勝20敗穩居東區第3，跟東區第2籃網之間勝差還有兩場。

有了阿提托康波相隔13天傷癒復出助威，公鹿從一開賽就壓著地主老鷹打，上半場結束，公鹿取得64比52領先，來到第3節，老鷹雖把差距一度縮小到4分，可是阿提托康波領軍重新擴大領先到19分之多，老鷹卻還沒有宣告放棄。

崔楊火力末節爆發，隻手帶領老鷹逐漸縮小分差，來到最後兩分鐘，老鷹更追到只差8分，幸好公鹿先靠布魯克羅培茲灌籃，接著康納頓最後1分14秒投進三分外線，公鹿重新領先到13分，老鷹只好宣告追分無效，乖乖接受輸球命運。

公鹿全隊7人得分上雙，除了阿提托康波全能表現，哈勒戴也有全隊最高23分，布魯克羅培茲19分、12籃板，康納頓14分，波提斯與傑夫提格各有11分，米德頓10分、9籃板及7助攻；老鷹以波達諾維奇28分最高，崔楊雖拿15分，全場投17中3手感有夠爛。

(中時 )