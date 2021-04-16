立法院民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年涉嫌捲入毒郵包案，台北地檢署偵結認定，是柯的表哥林逸安說要給柯「surprise」，但未提及是寄二級毒品大麻膏，柯並不知情，因此處分柯不起訴。北檢並將林男改列被告，今（16）日依運輸二級毒品罪起訴。

關務署和調查局航業處去年6月間抽查發現1件來自美國的包裹，裡面裝有大麻膏，收信人是柯建銘次子柯鈞耀，遂將柯約談到案；柯供稱，他並未收到包裹，不知道裡面是何物，但他想起先前在打線上遊戲時，曾跟林男聊到自己可能罹病，林男就說要寄東西給他來個「surprise」。

檢察官後來透過移民署取得林男的出入境紀錄及指紋，確認林男身分，以視訊方式跨海訊問在美國的林男。林男證稱，他想說想說大麻可能對柯的病情有療效，特地跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」的時候，柯確實曾拒絕他，他只是想「幫助」柯。

北檢依據林男證詞，認為柯鈞耀罪嫌不足處分不起訴，並職權送再議，駁回確定。另將林男改列被告，今將他起訴。

(中時 )