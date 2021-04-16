大陸國家統計局今（16日）天公布，初步核算，第一季國內生產總值24兆9310億元（人民幣，下同），按可比價格計算，較去年同期增長18.3％，比2020年第4季增長0.6％；比2019年第1季增長10.3％，兩年平均增長5.0％。

第1季國民經濟開局良好

統計局表示，第1季面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，精準實施宏觀政策，經濟運行穩中加固、穩中向好，生產需求擴大，市場活力提升。

分產業看，第一產業增加值1兆1332億元，年增8.1％，兩年平均增長2.3％；第二產業增加值9兆2623億元，年增24.4％，兩年平均增長6.0％；第三產業增加值14兆5355億元，年增15.6％，兩年平均增長4.7％。

統計局表示，第1季國內生產總值增長18.3％，受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響。

(旺報 )