南僑(1702)會長陳飛龍表示，米的世界不會被麵粉取代，而是會往更高的價值道路上前進，日前集團決議投資泰國廠50億元，第一期花了13億元建置新的米果產線現在產能滿載，第二期投資最快今年第3季前就要獲董事會同意，力拚明年就能夠啟動規畫。

南僑集團總經理李勘文指出，泰國廠整體米果產線產能已達8成，以嬰兒米果和薄片米果每年成長8%來看，未來2~3年產線就會達到滿載的狀態，而建買新廠又需要1年的時間，因此明年第二期投資就一定要動，才會來得及趕上市場的擴張。

至於南僑上海A股將會在何時上市，陳飛龍指出，南僑上海A股上市已經在今年1月中申請審議通過，成為台灣首家在中國大陸上市的食品廠，政府批准後會交給當地市場管理，通過後才會知道何時能正式上市掛牌，目標募集10億元人民幣，擴增大陸地區的發展。

南僑將在4月21~23日舉辦烘焙「夏季特展」，此回將有五大主題，第一主題是油脂跟冷凍麵團新使用，比如新產品「義式牛角」；第二主題則是延續去年12月談「烘焙餐飲化」，此領域將繼續深耕。第三主題是「餐飲烘焙化」，第四主題為時尚設計，第五則是數位時代的教學。

陳飛龍說，米果由日本人發起的，漸漸推廣至全世界，現在不再是單純的米果，能混合許多不同原料，如巧克力等，變成另一種型態的米果，這種變異需要更多設備，不過，產品壽命究竟會有多長是個未知數，所以可能設備用一下又無法使用，就需要很大的倉儲，放置不用的機器，投資金額需要加大，自已認為未來米果的發展還蠻樂觀的。

(時報資訊)