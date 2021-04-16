工業電腦大廠研華(2395)今（16）日宣布透過全資子公司研華投資，入股台灣智慧零售系統服務商恒商企業40％股權、成為最大法人股東，藉此與旗下研華智誠（AiCS）聯手開拓台灣智慧零售市場，構建完整服務生態系，服務全台灣零售及餐飲品牌數位轉型。

1996年8月底成立的恒商目前實收資本額1.68億元，主力產品為影像管理、影像分析及影資整合，並建置iPlatform24智慧零售系統服務平台，整合雲端各應用系統軟、硬體，已服務知名連鎖體系20餘年、總店數超過1萬家，熟悉零售業數位化營運需求。

研華智誠為專注智慧城市及智慧零售等智聯網（AIoT）領域的系統集成（SI）子公司，推出的門市AIoT解決方案平台StoreVue已服務超過30個品牌，協助零售及餐飲品牌導入數位轉型服務，提供門店服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等解決方案。

研華智誠此次策略結盟，借重恒商在連鎖品牌系統服務的豐富經驗，提供零售及餐飲品牌業者全方位服務，並期待雙方可共同打造智慧零售服務生態系，滿足零售及餐飲品牌對門市服務的多樣性需求，以2年內擴張既有客戶服務範圍、新增50個新品牌客戶為目標。

研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志指出，恒商為公司全方位服務生態鏈的重要策略夥伴，此次深度合作將能強化公司提供客戶的產品服務廣度，涵蓋範圍從方案規畫、系統建置到售後上門服務等，可有效降低客戶溝通成本、增加執行效率，亦提升研華智誠整體競爭力。

恒商董事長蔡佾錩表示，藉由研華智誠的品牌形象、產品研發及市場行銷等優勢資源，結合公司在大型連鎖品牌的系統整合及售後維運等實務經驗，共創戰略合作加速公司發展為台灣智慧零售系統服務領導品牌，並計畫3～5年內公開發行或上市櫃可能性。

(時報資訊)