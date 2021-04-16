1.台積電(2330)：法說後多頭休憩，盤初股價開低探至605元。

2.華邦電(2344)：5日線有撐，股價連跌3日後，今早強彈逾4%。

3.宇瞻(8271)：Q1每股淨利1.23元，上市來第3高，激勵盤初股價漲逾4.5%，躍過5日線、月線。

4.第一銅(2009)：周四期銅漲至六周高位，激勵盤初股價大漲逾9%、突破40關。

5.中鋼(2002)：5月內銷盤價平均漲幅達8.1%，今早股價續漲逾6%，再創波段新高35.4元。

6.東陽(1319)：3月稅前年成長80%，創15月來新高，昨外資轉買超588張，帶動早盤股價續漲近3%。

7.豐謙(5523)：處分嘉義土地，預期獲利2.5億，早盤攻漲停。

8.力肯(1570)：客戶憂缺櫃提前拉貨，今年營運看增，早盤觸及漲停，站上20元。

9.技嘉(2376)：顯示卡價漲，Q2獲利看俏，早盤續漲逾6%。

10.緯穎(6669)：外資點名新千金，早盤漲逾5%。

11.大亞(1609)：今年營收上看逾200億，外資昨回補千張，早盤漲逾4%、收復周線。

12.錩泰(1541)：電動工具機產業回溫，早盤漲停，攻克60元。

13.東台(4526)：訂單看到Q3，全年將獲利，早盤慶漲停。

14.毅嘉(2402)：Q1稅前獲利年增2.62倍，Q2營運續看俏，早盤上漲逾2%，重返5日線。

15.榮科(4989)：銅箔題材護體，多方不退散，股價續漲逾6%，劍指43.45元前高。

16.台航(2617)：BDI漲近7%，晨盤上攻漲逾4%，再寫波段新高價。

17.台聚(1304)：原物料題材續發燒，早盤衝上35.25元漲停，族群獨領風騷創短波高價。

18.天鈺(4961)：不畏列入注意股，3月每股賺2.25元，激勵股價高漲逾7.5%，一度衝上390.5元。

19.富鼎(8261)：MOSFET題材點火，晨盤帶量攻漲逾4.5%，登68.4元之短波高點。

20.元晶(6443)：奪太陽能肥單，晨盤放量強彈6%，收復月線。

21.宏達電(2498)：5G起飛，基本面逐漸好轉，延續昨日攻頂態勢，早盤續漲7%，再寫逾1年高價。

22.同致(3552)：近日獲外資偏多操作，早盤挾量彈升9%，重返5日線。

23.可成(2474)：無懼外資連五賣，早盤獲買盤強力點火，股價急拉勁揚4%，一舉收復月季線。

24.大立光(3008)：多鏡頭產業回春，晨盤獲買盤敲進，股價上攻3%，站穩5日線。(編輯整理：李慧蘭)

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