根據路透社16日最新調查，由於電子產品需求強勁與日圓匯價相對走穩，日本出口商前景看俏，故日本製造商4月信心也從3月正6，增至正13並創兩年多來新高。同時，服務業的信心也有回籠跡象，4月可望從3月的負5，反彈至負3位置。

事實上，因受新冠疫情影響，日本景氣復甦並非齊頭式回春，因為全球經濟成長還是有不確定性，以及製造業取料方面還是有阻礙。

還有，日本新冠病毒似有擴張趨勢，讓很多日企對未來投資也縮手。一家機械製造日企就表示，電子業半導體市場正在復甦，但需求遽增，導致取料就沒這麼順遂。

由於疫情所至，智慧型手機與筆記型電腦等，這些遠端辦公以及家居電子用品需求大增，加上訂單暴增下，半導體製造業者根本來不急出貨，故全球興起一片晶片荒。

路透社2日至13日所進行調查中，短觀信心指數方面，製造業從3月份的正6增至正13點，並創下2019年2月以來最高點。

判讀路透短觀指數很容易，就是信心好的與沒信心的相減，若是正數，表示樂觀多於悲觀，反之亦然。

一家鋼鐵製造日企指出，目前雖尚有新冠疫情，但由於成本降低，自己獲利可望增加。同時，一家金屬製品日企也表示，由於日圓兌美元與歐元匯價未見大幅波動，因此不看衰前景。

日前，日本央行首季短觀結果顯示，隨著日企加碼資本支出，大型製造商信心，已回升疫前水準。

3月份，日本央行對長期利率控制稍有鬆手，並將逐漸縮減大規模資產購買計畫。同時，日央行也預定在26日至27日召開利率會議。

也有很多日企吐苦水，因為在原物料以及還不是成品的中間財方面，取料方面不是很穩定，也造成製造端備感壓力。

一家鋼鐵生產日企直接說，因為原物料缺乏，故產量下降。無獨有偶，一家電機製造日企也指出，由於無法有足夠備料，公司銷售量也減少。

除了製造業外，日本服務業的信心也有回籠跡象，4月可望從3月的負5，反彈至負3位置。服務業日企方面的信心指數，雖已連續第14個月都是疲弱，但慢慢已離信心榮枯臨界點不遠了。

這份調查中也記錄，製造業對7月營業信心沒有變化還是正13，至於服務業而言，可望增至正2。

(時報資訊)