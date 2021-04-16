台積電(2330)法說會釋出不少利多，但台積電美國存託憑證（ADR）跌2%，法說會行情失靈，今天股價開盤跌9元。盤中一度跌14元至605元。

台積電15日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，調高今年營運成長目標及資本支出，並預期未來18個月供應都將吃緊。

受惠高效能運算需求持續成長，台積電預期，第2季營收將約129億至132億美元，以中間值計，將季增約1%，展望符合外界預期。惟預期第2季毛利率因5奈米比重提升等因素影響，面臨下滑壓力，將約49.5%至51.5%。法人預期，台積電第2季獲利可能持續滑落。

台積電昨日於法說會中釋出不少正面訊息，包括調高今年美元營收成長預估至20%，資本支出上修至300億美元，預期未來18個月供應都將吃緊，並重申3年將投資1000億美元增加產能，支持領先技術的製造和研發。台積電在2021年至2023年的3年間預計投入1000億美元增加產能，支持領先技術的製造和研發。台積電重申美元營收2020年至2025年年複合成長率將達10%至15%，將持續逐年再創新高業績紀錄。

只是台積電ADR開高震盪走低，終場收在118.35美元，跌2.49美元，跌幅2.06%。台積電今天股價表現疲弱，開盤跌9元為610元，一度跌至605元，影響大盤指數逾百點。

(時報資訊)