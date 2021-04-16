需求改善，周四歐美原油期貨連3漲；受益於美國針對新冠疫情提出的紓困案，讓民眾領到紓困金後提高消費支出，最新資料顯示，3月零售銷售數據較2月成長了9.8%，優於經濟學家原先預估的6.1%；此外，全美初申請失業救濟人數，也較前一周減少近20萬人，來到3月中旬以來新低，經濟數據表現亮眼，激勵市場樂觀情緒。

加上石油輸出國組織(OPEC)與國際能源署(IEA)調高了原油需求預測；IEA調升23萬桶/日，OPEC調升10萬桶/日，終場國際油價於本周達成連續3個交易日的漲勢；其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.31美元，報每桶63.46美元；5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.90美元；5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶66.94美元。(商品行情網)

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